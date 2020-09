Royole FlexPai 2 : le pionnier du smartphone avec écran repliable se bonifie

Officialisé fin 2018 mais présenté au monde entier en janvier suivant lors du salon CES 2019 de Las Vegas, le Royole FlexPai est le premier smartphone avec écran pliable du marché...ou plutôt du marché chinois.

Quelques semaines plus tard, Samsung puis Huawei ont présenté à leur tour des smartphones avec écran souple repliable avec une ambition internationale contrariée par les défauts de jeunesse de leur conception.

Royole est avant tout un concepteur d'affichages souples que la firme espère mettre un peu partout, des consoles de bord aux tee-shirts, chapeaux, sacs et autres accessoires pour les personnaliser et la réalisation d'un smartphone n'est pas une tâche aisée.

Le premier modèle souffrait de quelques problèmes ergonomiques liés à son rôle de pionnier mais cela n'empêche pas l'entreprise de dévoiler une nouvelle évolution avec le Royole FlexPai 2 annoncé en Chine.

Le nouveau modèle reprend le design du smartphone avec écran souple pliable sur la face externe mais profite d'une charnière repensée pour éviter les déformations de l'écran et d'un format affiné avec une épaisseur de l'appareil réduite de 40%.

L'écran OLED souple Cicada Wing de 3ème génération offre une diagonale de 7,8 pouces et une définition de 1920 x 1440 pixels au ratio 4:3, avec une capacité de se déployer à 180 degrés.

Replié, il recouvre les deux faces du smartphone avec un affichage 5,5 pouces en 1440 x 900 pixels d'un côté et 5,4 pouces en 1440 x 810 pixels de l'autre.

On trouve à bord un SoC Snapdragon 865 avec une configuration mémoire 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, sans port pour carte mémoire. Le FlexPai 2 s'offre ainsi une compatibilité 5G et est dual SIM, avec le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1.

Autre nouveauté, le smartphone embarque désormais un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 megapixels et un ultra grand angle 16 megapixels (116 degrés).

On trouvera aussi un téléobjectif 8 megapixels pour du zoom optique x3 et un module 32 megapixels pour les selfies, tous logés dans la tranche gauche. La batterie de 4450 mAh restera limitée à une charge 18W.

Il tourne sous Android 10 et WaterOS 2, une surcouche assez proche de EMUI de Huawei avec des adaptations pour l'écran souple, comme la capacité d'afficher trois applications en même temps.

Le FlexPai 2 de Royole ne devrait pas plus quitter les frontières chinoises que son prédécesseur lors de sa commercialisation à partir du 25 septembre. Ses prix vont de 9988 yuans (1253 € environ) pour la version 8 Go / 256 Go à 11 588 yuans (1454 € environ) pour le modèle 12 Go / 512 Go, des tarifs bien moins élevés que ceux du Galaxy Z Fold 2 de Samsung...mais les ambitions ne sont pas les mêmes.