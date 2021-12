RTX 3050 : les 8 Go de RAM se confirment

Les choses se précisent du côté de la RTX 3050 de Nvidia : la carte d'entrée de gamme aura ainsi bel et bien droit à 8 Go de RAM.

Nvidia prépare la sortie d'une carte d'entrée de gamme visant à compléter son offre de GPU sous architecture Ampère et à venir concurrencer un peu plus AMD sur un segment délaissé et notamment se positionner face à la Radeon RX 6500

On sait déjà que la carte sera dotée de la puce GA106-150 qui embarque 3072 Cuda Cores pour des performances équivalentes à une GTX 1660 Super. La RTX 3050 aura toutefois un avantage sur son ainée avec la prise en charge de technologies modernes comme le Ray Tracing et le DLSS.

On sait également désormais qu'elle sera bel et bien dotée de 8 Go de RAM GDDR6 sur un bus 128 bits, l'information ayant été confirmée par la découverte de premiers drivers spécifiques à la carte. Jusqu'à présent, les 8 Go de RAM étaient évoqués avec méfiance, mais il semblerait que Nvidia a souhaité insister sur la mémoire disponible pour conserver un certain avantage et une logique au sein de sa gamme.

Le TDP annoncé serait de 90 watts, ce qui reste assez bas et un prix de vente conseillé de 209 dollars. La sortie des premières cartes est toujours prévue pour avril 2022 dans le meilleur des cas, et en fonction de l'évolution de la pénurie de composants.