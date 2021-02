RTX 3060 : les cartes graphiques Nvidia disponibles ce soir à 18h en France !

C'est aujourd'hui que la RTX 3060 sera officiellement disponible en France, et comme pour les autres cartes de cette génération, les stocks seront (très) limités.

C'est officiellement à partir de 18h00 ce soir que les revendeurs en ligne de matériel informatique seront habilités à vendre les toutes nouvelles cartes graphiques équipées autour des puces graphiques de Nvidia RTX 3060.

Nvidia proposera ainsi une alternative plus attractive (en théorie) aux joueurs, avec un changement de taille sur les cartes proposées : un mécanisme visant à détériorer les performances du GPU dans le minage. Nvidia souhaite ainsi que les cartes retournent entre les mains des joueurs et ne finissent pas dans des fermes de cryptominage, une situation qui accentue la pénurie de RTX plus haut de gamme.

Selon des premiers tests, on a ainsi déjà pu constater que les verrous, implantés tant dans les drivers que dans le Bios des puces, produisent les effets attendus. Une RTX 3060 signée Zotac a pu être testée et affiche une capacité de minage de 41,5 MH/s au lancement pour se réduire rapidement à 23,5 MH/s, soit les performances d'une carte d'ancienne génération bien plus abordable.

Pour ce qui est du prix de la RTX 3060, Nvidia préconise un prix de 329$ pour le modèle de base, soit l'équivalent en euros en tenant compte des taxes... Malheureusement, la spéculation fait déjà rage outre-Rhin avec des cartes référencées à des prix variant de 499 à 659€... une bulle spéculative habituelle en cette période de pénurie mondiale.

Une lueur d'espoir est toutefois permise puisque les chaines américaines BestBuy et Newegg proposeront bien des RTX 3060 aux prix conseillés par Nvidia.

En France, on devrait trouver les cartes dès 18h notamment chez Materiel.net qui l'a annoncé officiellement, mais aussi probablement chez Fnac, Cdiscount, Amazon et autres revendeurs spécialisés... Attention toutefois, il faudra faire (très très) vite : les stocks sont déjà annoncés comme très limités.