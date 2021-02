RTX 3060 : le verrou anti minage en action

Il y a quelques semaines, Nvidia annonçait mettre en place différents verrous pour plomber les performances de ses cartes RTX séries 3XXX dans le domaine du cryptominage.

L'affaire fait écho à une situation désastreuse pour les joueurs : d'une part les stocks de cartes sont limités du fait de la pénurie de semiconducteurs, d'autre part les scalpers mettent la main sur d'importants stocks de cartes pour les revendre à des fermes de minage...

De fait, sur l'ensemble du parc de cartes graphiques RTX séries 3000 vendues à ce jour, on estime que seulement 20% est effectivement tombé entre les mains des joueurs.

Pour éviter que les cryptomineurs ne s'intéressent trop à ses cartes, Nvidia exploite 2 pistes : la production de cartes dédiées au minage plus performant dans ce domaine et financièrement plus accessibles, et le bridage des performances des cartes standard sur ce terrain.

Si Nvidia a annoncé qu'aucun verrou ne serait mis en place sur les cartes déjà vendues, la situation est différente avec la RTX 3060 fraichement sortie, et le youtubeur CryptoLeo le prouve en vidéo.

Ce dernier montre ainsi comment le verrou se comporte sur une RTX 3060 signée Zotac avec des performances diminuées de moitié dès que le Bios détecte l'utilisation pour le minage. Comparé à une GTX 1080 Ti, la carte d'ancienne génération ne connait aucune baisse de performances.

Rappelons que le système de Nvidia repose sur un driver combiné à un verrou localisé directement dans le Bios. Rien n'indique qu'il ne sera pas possible de faire sauter les protections, mais cela impliquera des manipulations parfois dangereuses et compliquera la tâche aux mineurs.

Les RTX 3060 sont à retrouver chez Materiel.net, Fnac, Cdiscount, Amazon et autres revendeurs spécialisés avec des stocks que l'on espère rapidement rétablis.