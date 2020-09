RTX 3080 : les commandes scrutées par EVGA pour limiter la revente

Si certains sites continuent de proposer des modèles à la vente, chez certaines marques on applique quelques mesures assez exceptionnelles.

C'est le cas d'EVGA qui a annoncé vérifier manuellement et individuellement chaque

vente de ses cartes graphiques afin de limiter la revente sur les sites annexes.

L'idée est ainsi de limiter les achats réalisés par des bots, une pratique de plus en plus utilisée par certains revendeurs. Des logiciels se chargent ainsi de multiplier les commandes pour réaliser des stocks en profitant des meilleurs prix et en surveillant les disponibilités pour agir le plus rapidement possible. C'est ainsi que certains bots sont capables de renverser tout un marché en permettant à des revendeurs d'obtenir un quasi monopole sur certains produits dont les stocks sont limités.

EVGA souhaite ainsi s'assurer que ce sont bien les clients finaux qui achètent ses cartes graphiques et prévient qu'en cas de doute, les commandes seront purement et simplement annulées.