Rumeur : une carte graphique RTX 3080 avec 20 Go de mémoire en préparation

La carte graphique RTX 3080 est tout juste lancée - et déjà en rupture de stock - mais elle pourrait bientôt connaître une version avec le double de mémoire.

La carte graphique RTX 3080 est le premier des GPU Ampere grand public à être commercialisée depuis le 17 septembre et elle s'est presque aussitôt retrouvée en rupture de stock, pour la Founders Edition comme pour la plupart des variantes AiB.

S'appuyant sur une configuration avec GPU GA102 et 10 Go de la nouvelle mémoire dédiée GDDR6X, elle dépasse largement les performances de la RTX 2080 Ti, référence de la série RTX 20, pour un prix bien plus bas au lancement.

Pour disposer de plus de mémoire, il faudra attendre la RTX 3090 la semaine prochaine avec ses 24 Go de mémoire GDDR6X...ou une prochaine évolution de la RTX 3080 avec 20 Go de mémoire qui serait en préparation, selon le site Videocardz.

Il s'appuie sur une dénomination trouvée dans une roadmap interne : PG132 SKU 20 qui pointe vers cette configuration et une confirmation de son existence par diverses sources.

Cette RTX 3080 20 Go, qui conserverait la même base GPU GA102, arriverait après les cartes graphiques Radeon RX 6000 d'AMD et répliquerait à l'arrivée d'une supposée Radeon RX 6900 XT avec 16 Go de mémoire.

Nvidia n'aurait pas fourni de date précise de lancement à ses partenaires, ne connaissant pas celle de la commercialisation des GPU Big Navi de son concurrent. La carte RTX 3070 aurait aussi une déclinaison avec 16 Go de mémoire GDDR6 au lieu de 8 Go mais avec un GPU différent qui en fera une version Ti ou Super.

Bref, Nvidia aura du répondant dès que Big Navi pointera le bout de ses ventilateurs, en espérant que les problèmes de production soient résolus d'ici là.