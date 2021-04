RTX 3080 : MSI stoppe déjà la production d'un modèle

Alors que beaucoup n'ont encore pas réussi à mettre la main sur la carte RTX 3080 de leur rêve, MSI annonce de nouvelles versions à son catalogue...

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, la marque prévoit ainsi deux nouveaux modèles de RTX 3080 présentée comme des évolutions des modèles actuels... La stratégie n'a rien de très original en temps normal, les marques cherchant à cibler un public plus large avec divers produits, même s'ils sont très proches.

Mais dans un contexte de pénurie de composants, la situation étonne... Mais MSI n'échappe pas aux problèmes d'approvisionnement des semiconducteurs, et l'annonce des nouvelles cartes entraine également la fin de production des modèles vendus jusqu'ici.

On retrouvera ainsi les RTX 3080 Z Trio et Gaming Trio Plus qui s'équipent d'un système de refroidissement à 3 ventilateurs avec des griffures RGB et un jeu de lumière RGB sur la tranche. La backplate a été modifiée pour proposer de nouvelles aérations et se veut également plus légère. On note également un boost de 15 Mhz de plus que les Gaming X Trio qui disparaissent ainsi du catalogue de MSI et ne sont désormais plus produites.