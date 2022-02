RTX 3090 Ti : ce n'est pas pour maintenant...

Après un long silence, Nvidia revient sur la situation qui entoure sa RTX 3090 Ti et indique ne rien avoir à communiquer pour l'instant...

La situation est pour le moins cocasse : sur le salon du CES de Las Vegas en janvier dernier, Nvidia présentait rapidement sa nouvelle carte graphique ultra haut de gamme, la RTX 3090 Ti.

Une version dopée de la déjà surpuissante RTX 3090 qui intervient dans un contexte de pénurie de composants et sur un marché où les cartes graphiques de la marque sont vendues de 2 à 3 fois le prix conseillé...

Mais depuis, plus aucune nouvelle officielle de la carte graphique n'a filtré... Il aura fallu compter sur quelques fuites et déclarations de fabricants tiers pour apprendre qu'Nvidia aurait rencontré des problèmes dans le bios de ses puces, ainsi qu'au niveau hardware, et que la production avait été mise en pause pour une durée indéterminée.

Face aux questions qui se veulent insistantes, Jen Andersson, porte-parole de Nvidia adopte la langue de bois : "Nous n'avons pas d'informations supplémentaires à partager concernant la RTX 3090 Ti, mais nous ne manquerons pas de vous informer lorsque cela évoluera."

Les problèmes rencontrés par Nvidia seraient donc bien réels et suffisamment importants pour que la marque repousse la sortie de sa carte.