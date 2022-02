RTX 4090 : jusqu'à 850W de TDP

Alors que l'on apprenait hier qu'Nvidia avait déboursé plus de 9 milliards de dollars pour sécuriser la production de ses GeForce RTX 4000, on en apprend un peu plus sur la prochaine architecture Ada Lovelace.

Nvidia a beaucoup de mal à faire baisser le prix de ses RTX 3000 sur le marché, la pénurie fait toujours rage, mais cela pourrait changer avec les RTX 4000. On apprenait ainsi que la marque avait beaucoup investi pour sécuriser l'approvisionnement des composants clés de ses cartes.

Aujourd'hui on en apprend un peu plus sur Ada Lovelace, l'architecture au coeur des RTX 4000. On sait déjà que les puces seront gravées en 5 nm via RSMC. Le plus gros modèle proposé par Nvida sera la RTX 4090 qui s'annonce déjà comme un véritable monstre.

La carte proposerait un GPU énorme de 1000 mm² avec 18432 coeurs CUDA tournants à une fréquence de 2,2 GHz, elle serait associée à 24 Go de RAM GDDR6X à 21 Gbps.

L'autre info intéressante est que ce monstre nécessitera une alimentation particulièrement solide puisque l'on évoque désormais 850 watts pour la RTX 4090 contre 450 pour la RTX 4070 et 650 pour la RTX 4080. Le lancement est attendu dans le courant du mois de septembre... Si vous comptez craquer, il va peut-être falloir penser à changer d'alimentation.