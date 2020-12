Rumeur : Sony pourrait poursuivre CD Projekt pour le fiasco de Cyberpunk 2077 sur PS4

La sortie de Cyberpunk 2077 se fait dans la douleur. Les versions PS4 et Xbox One du titre ont clairement été délaissées par le studio polonais au profit des plateformes plus performantes, et les critiques fusent de toute part.

Face à l'évidence et aux joueurs mécontents, CD Projekt avait fini par admettre ne pas avoir été à la hauteur sur les consoles d'ancienne génération... et présenté ses excuses. Excuses qui ont du mal à passer quand on voit le portage réalisé avec brio de The Witcher 3 sur Nintendo Switch (même si c'est Saber Interactive qui s'en est chargé).

CD Projekt a donc négocié avec Microsoft et Sony afin d'accepter de rembourser les acheteurs du titre sur PS4 et Xbox One, en dématérialisé ou en physique... Chose plutôt exceptionnelle chez les deux constructeurs qui ne manquent pas de confirmer que la situation est assez particulière et unique.

Mais CD Projekt pourrait ne pas en rester là puisque selon une rumeur partie d'un utilisateur, Sony pourrait envisager de poursuivre le studio polonais en justice.

Un utilisateur de Reddit a ainsi partagé " La dame à qui j'ai parlé, Carly, a également déclaré que Sony déposerait une plainte commerciale auprès de CD Projekt à propos de ces problèmes, et que je n'ai pas été le premier à appeler aujourd'hui à propos des remboursements". Une rumeur qui a rapidement fait le tour de la toile, mais qui parait malgré tout improbable.

On se demande ainsi sur quels fondements Sony pourrait poursuivre CD Projekt en justice. Nombre de jeux sortis à ce jour sur console ou PC n'ont pas répondu aux attentes des joueurs et présenté bien plus de bugs que cela... Parmi les titres AAA les plus connus dans cette catégorie, on peut citer No Man's Sky, Assassin's Creed Unity (si ce n'est une bonne partie des titres de la franchise), Battlefield 4 et 5, FIFA 19 et suivants, Sea of Thieves, Mass Effect 3 ... et une foule d'autres exemples. Pour autant, Sony n'a jamais poursuivi aucun studio pour avoir sorti un jeu trop vite.

On peut également constater que la réaction de CD Projekt est plutôt rapide avec un premier patch qui fait des merveilles et des remboursements sans grande négociation alors que d'autres studios et éditeurs ont longtemps laissé leur titre au même niveau que certaines alpha douteuses, sans proposer aucun correctif avant des mois et aucun remboursement à la clé.

Dans tous les cas, même si Sony et Microsoft remboursent les joueurs, c'est CD Projekt qui paiera la note finale... Pas de quoi se lancer dans des procédures judiciaires interminables donc.