Google sanctionné d'une grosse amende pour des contenus sur l'Ukraine

À plus de 21 milliards de roubles, c'est l'amende la plus imposante jamais infligée à une entreprise high-tech en Russie. Elle vise Google pour des contenus sur l'Ukraine.

Pour ne pas avoir supprimé à plusieurs reprises des informations interdites, un tribunal de Moscou a condamné Google à une amende d'un montant de plus de 21 milliards de roubles, soit près de 360 millions d'euros.

En cause, des contenus sur l'offensive militaire en Ukraine et en particulier des vidéos YouTube. La Russie considère que ce sont des contenus extrémistes qui auraient dû être bloqués. Dans un communiqué, le régulateur russe de l'internet Roskomnadzor évoque plusieurs cas.

Des fausses informations sur l'opération militaire spéciale en Ukraine discréditant les forces armées russes, des contenus de propagande de l'extrémisme et du terrorisme, un appel et y compris à des mineurs pour participer à des manifestations non autorisées.

Une amende salée qui ne sera jamais payée

Ce n'est pas la première fois que Google écope d'une telle amende russe. Cette fois-ci, son montant est toutefois particulièrement élevé. Il a été calculé sur la base du chiffre d'affaires annuel du groupe en Russie.

" Les autorités russes peuvent imposer à Google autant d'amendes qu'elles le souhaitent, elles ne recevront pas d'argent puisque l'entreprise s'est retirée du pays (ndlr : sa filiale russe) ", commente un expert du domaine cité par l'agence de presse russe RIA Novosti.

En faisant référence à des activités de nature terroriste, la Russie avait déjà demandé à YouTube de mettre fin à des publicités anti-Russes sous peine de blocage.