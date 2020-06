Safari : vers le blocage par défaut de Google Analytics ?

Apple veut améliorer la protection des données des utilisateurs au sein de la prochaine version de son navigateur Safari prévu sur MacOS : Big Sur, et cela passera malheureusement par un outil pourtant largement utilisé sur Internet : Google Analytics.

Avec le Privacy Report intégré à Mac OS Big Sur, Appel permettra aux utilisateurs de visualiser les trackers activés sur les sites internet consultés et ceux qui ont été automatiquement bloqués. Malheureusement, dans un cliché partagé sur le site officiel d'Apple, on peut voir que Google Analytics a été placé sur la liste des trackers bloqués.

Si Safari venait à bloquer automatiquement le module Analytics de Google, de nombreux sites Internet dans le monde pourraient être impactés. La majorité des sites Internet utilisent l'API de Google pour suivre les utilisateurs et analyser leur audience. Avec plus de 80% des sites équipés de l'outil de Google, la situation devrait rapidement poser problème.

Dans le cadre de la capture d'écran diffusée par Apple, rien n'indique toutefois que le blocage pourrait se faire par défaut. Apple s'est d'ailleurs refusée à tout commentaire à ce sujet pour l'instant, et on imagine que le cliché n'est pas anodin, il pourrait ainsi servir de moyen de pression sur Google, ou plus simplement l'occasion de faire le buzz.