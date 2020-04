Safari : une faille autorisait le contrôle distant des micros et caméras

Une faille repérée au sein du navigateur Safari permettrait la prise de contrôle à distance des caméras et micros des appareils Mac et iPhone.

Mauvaise nouvelle pour Apple et son navigateur Safari : une faille dans le logiciel permettrait à des individus mal intentionnés de piloter à distance les caméras et micros des Mac et iPhone.

C'est l'environnement WebKit qui est concerné par la faille en question, découverte par le chercheur Ryan Pickren, qui évoque une brèche en place depuis plusieurs années déjà. Heureusement, Apple a réagi très rapidement et a déployé des correctifs de sécurité en janvier et mars sur iPhone et Mac.

La faille en question permettait de piloter la caméra d'un Mac ou iPhone pour réaliser des enregistrements et les récupérer. Il était également question de réaliser des enregistrements sonores via le contrôle des microphones. Au préalable, les hackers devaient orienter leurs victimes vers une page Web équipée de scripts vérolés pour duper Safari et obtenir des autorisations d'accès aux micros et caméras.