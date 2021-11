Saints Row : la sortie du reboot décalée

C'est Jim Boone, Chief Creative Officer de Volition Games qui a annoncé la mauvaise nouvelle : Saints Row le sortira finalement pas le 25 février prochain comme convenu. Le titre s'offre même un rapport assez conséquent puisqu'il faudra désormais attendre le 23 aout 2022, soit 6 mois d'attente supplémentaires.

Selon Jim Boone, l'équipe de développement a besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu et sortir un titre abouti et sans défauts. La crise sanitaire est également responsable du rapport : l'équipe aurait sous-estimé l'impact de cette dernière sur l'avancement du projet.

Certains joueurs considèrent le report comme une façon pour Saints Row d'éviter la concurrence avec Elden Ring qui doit sortir justement en février prochain mais pas que : le mois de février s'annonce assez chargé avec la sortie d'Horizon Forbidden West, Dying Light 2 ou encore Total War Warhammer 3... Une situation qui a sans doute aidé dans le choix finalement pas si difficile de reporter Saints Row.