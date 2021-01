Salto : 200 000 abonnés à peine et presque 1 million d'euros de déficit

La plateforme Salto rencontre un succès plus que timide : lancée en octobre 2020, elle n'enregistre que 200 000 abonnés et un déficit qui se creuse progressivement.

La situation n'est pas encore au niveau de l'échec, mais Salto confirme un public relativement timide. La plateforme née sous l'impulsion des grands groupes de télévision française ne réussit ainsi pas à s'imposer comme prévu. Malgré une offre qui se renforce progressivement, Salto n'enregistre actuellement que 200 000 abonnés, trois mois après son lancement.

Si en interne, on se félicite d'un chiffre "au-dessus des objectifs", la réalité est malgré tout cinglante pour la plateforme qui devrait enregistrer 93 millions d'euros de déficit en 2021. La situation est d'autant plus critique que le rapport partagé tient compte des utilisateurs bénéficiant des 3 mois d'essai gratuits, ainsi que des salariés de TF1, M6 et France télévision bénéficiant d'un essai de 6 mois, soit 14 000 utilisateurs.

Actuellement, Salto propose l'équivalent de 10 000 heures de programmes. Impossible de parler d'échec ou de succès pour l'instant, mais force est de constater que Salto n'a pas profité du confinement pour recruter autant que souhaité.