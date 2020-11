Salto recrute plus de 100 000 clients en moins d'un mois

Un mois après son lancement, la plateforme de SvoD français Salto revendique déjà plus de 100 000 abonnés. Créé conjointement par TF1, France Télévisions et M6 pour concentrer les efforts et proposer une offre française se présentant comme une véritable alternative aux services américains comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+.

Le chiffre, rapporté par Le Figaro tient bien évidemment compte des abonnés qui profitent du mois d’essai gratuit. Trois semaines après le lancement de l’offre, le parc d’utilisateurs avancé n’est donc pas totalement acquis, il faudra attendre quelques mois pour constater quel est le taux d’adoption réel à l’offre payante.

Selon les premiers chiffres, les abonnés au service passent en moyenne 2 à 2h30 par jour sur la plateforme avec une répartition équitable de la consultation de contenus en streaming et en direct. Si 30% des connexions s’effectuent directement depuis des téléviseurs connectés, la plateforme va nouer des accords pour une intégration dans les différentes box des opérateurs pour se rendre plus facile d’accès et toucher le plus grand nombre.

Le catalogue de la plateforme lui, s’étoffe progressivement avec l’arrivée de séries à succès comme The Handmaid’s Tale et quelques super productions hollywoodiennes.