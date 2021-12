Salto : le replay de MyTF1 avec publicité

Service payant de vidéo à la demande par abonnement né d'une initiative des groupes audiovisuels France Télévisions, TF1 et M6, Salto propose au sein d'une même plateforme des films, séries, documentaires et programmes de divertissement.

Des séries peuvent notamment être inédites, avec également des saisons en intégralité et des émissions en avant-première avant leur diffusion sur les chaînes. Salto, c'est également l'accès à des chaînes en direct et en replay.

Cette semaine, Salto a confirmé que concernant le replay et en particulier pour les programmes issus de MyTF1, ils sont désormais soumis à la publicité. Une telle annonce a suscité un certain mécontentement auprès d'utilisateurs. Le service a réagi en soulignant que le catalogue Salto (séries, films, divertissements et avant-premières) reste bien sans pub.

Des interrogations pour le devenir Salto

Ce changement intervient à la suite du lancement officiel par TF1 de MyTF1 Max en complément de MyTF1, pour du replay étendu en HD et sans interruption publicitaire moyennant un abonnement payant.

Le climat semble se tendre de plus en plus pour Salto, et surtout depuis l'annonce d'un projet de fusion entre TF1 et M6. Interrogée fin novembre par Le Figaro, la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte a indiqué que dans le contexte de fusion entre TF1 et M6, la vente de Salto est une option qui n'est pas exclue pour concentrer les efforts du groupe sur France.tv.

Lors de l'annonce en mai dernier du projet de fusion entre TF1 et M6, il a été évoqué " l'accélération d'une plateforme nationale performante combinant une offre de rattrapage et de streaming (fondée sur MyTF1 et 6play) et une offre de SVOD. "