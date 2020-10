Salto : un lancement le 20 octobre et un prix de 6,99 € à 12,99 € par mois

La plateforme vidéo voulue par les groupes audiovisuels France Télévisions, M6 et TF1 sera officiellement lancée le 20 octobre prochain. Les prix sont désormais connus.

C'est confirmé. La nouvelle plateforme de streaming vidéo et de télévision par abonnement Salto sera officiellement lancée le 20 octobre. Voulue par France Télévisions, M6 et TF1, elle proposera trois formules d'abonnement sans engagement et avec un mois gratuit.

Les prix seront de 6,99 €, 9,99 € et 12,99 € par mois (Le Figaro). Cette tarification sera fonction du nombre d'écrans en simultané, avec une possibilité de jusqu'à quatre écrans. Dans un premier temps, Salto sera disponible via le site Salto.fr et des applications, en adéquation avec la volonté d'un service en OTT.

Ultérieurement, il est question d'une intégration avec des téléviseurs connectés. Pour autre chose que l'OTT, il n'y a pour le moment pas d'accord avec les FAI concernant une présence sur leurs box d'accès à Internet.

Rendez-vous le 20 octobre ?



En attendant découvrez quelques indices sur https://t.co/4oPR9fkXS2 pic.twitter.com/gdSHkkY5lK — Salto (@Salto_fr) October 14, 2020

Salto va associer l'accès à des chaînes de télévision en direct et en replay étendu, avec une offre de programmes en avant-première en capitalisant sur les contenus des trois groupes audiovisuels impliqués dans cette aventure.

Directeur des contenus de Salto, Thomas Crosson avait déjà indiqué que les débuts officiels de la plateforme se feront sans création originale, alors que l'ambition est de devenir la plus grande plateforme de fictions françaises.

Rappelons que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a présenté Salto comme un outil permettant de valoriser la création française et européenne, et pour " renforcer l'offre non linéaire des acteurs français historiques de la télévision gratuite. "

Le lancement se fera avec 10 000 heures de programmes (séries, cinéma, documentaires, magazines d'information, jeunesse, téléréalité…) avant une montée en charge. Des productions inédites en France (mais pas à l'étranger) seront proposées.

Pour les recommandations, il y aura de l'éditorialisation en plus du travail des algorithmes et afin de coller à un public français.

L'arrivée de Salto va se faire dans un marché de la SVOD déjà bien garni, et sans véritablement miser sur une différenciation au niveau du prix qui aurait pu être un atout. De quoi soulever quelques interrogations sur un éventuel succès, malgré une volonté de modernisation pour la consommation de la télévision. Le défi sera surtout de convaincre les habitués de la télévision et chaînes françaises de passer le cap.