Salto : un lancement proche, mais sans création originale

Des programmes originaux Salto… en tout cas pas pour les débuts avec le lancement de la plateforme vidéo voulue par les groupes France Télévisions, M6 et TF1.

Plateforme de streaming vidéo en OTT entre France Télévisions, M6 et TF1, Salto doit connaître un lancement grand public dans le courant de l'automne. Ce déploiement complet serait pour mi-octobre, sachant que la crise sanitaire du coronavirus a contrarié les plans initiaux avec des reports touchant la fabrication des programmes.

À l'occasion du Festival de la Fiction de La Rochelle (qui s'est tenu cette année à Paris en raison de la crise sanitaire), Thomas Crosson, le directeur des contenus de Salto, a indiqué que la plateforme fera ses grands débuts sans création originale.

C'est assurément un handicap pour les débuts de Salto qui affiche son ambition de devenir la plus grande plateforme de fictions françaises, même si les programmes originaux Salto finiront bel et bien par arriver.

⁦@SaltoOfficiel⁩ proposera d’ aller au-delà du linéaire avec avant-premières, feuilletons quotidiens avec qqs jours d’avance sur la diffusion linéaire et post-diffusion bcp plus longue que le replay pic.twitter.com/Zh8oB5VpR6 — Festival de la Fiction (@festivalfiction) September 18, 2020

Selon des propos rapportés par Les Échos, Salto va proposer " des séries phares avec quelques jours d'avance (ndlr : par rapport à la diffusion sur les chaînes partenaires) et/ou du replay étendu. " Le catalogue comprendra des feuilletons quotidiens des chaînes impliquées, des séries en avant-premières, des inédits en France (mais pas à l'étranger).

" On veut s'adresser aux déserteurs, aux déçus de la télévision, faire redécouvrir des programmes que certains ont boudés. On va libérer nos futurs abonnés des contraintes du linéaire ", a déclaré Thomas Crosson.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait présenté Salto comme un outil permettant de valoriser la création française et européenne, et pour " renforcer l'offre non linéaire des acteurs français historiques de la télévision gratuite. "

Reste à savoir à quels prix pour les abonnements...