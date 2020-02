Salto (FT, M6, TF1) : le lancement de l'offre commerciale serait repoussé - MàJ : un lancement test le 3 juin

MàJ : Dans un entretien au Figaro, Thomas Follin (M6), le directeur général de la plateforme Salto, annonce un lancement test pour le 3 juin prochain. Salto proposera d'abord 15 000 heures de programmes et 20 000 heures d'ici fin 2020.

Un budget de 250 millions d'euros couvre l'offre de contenus sur trois ans. Les contenus (séries, cinéma, documentaires, magazines d'information, jeunesse, téléréalité...) seront choisis " exclusivement pour un public français. " Plusieurs abonnements seront proposés entre 5 euros et moins de 10 euros par mois.

Outre des programmes à la demande, Salto permettra comme attendu de visionner les flux de plusieurs chaînes.

Thomas Follin souligne que " la très grande majorité des Français n'est pas sur Netflix. " Salto aurait ainsi sa carte à jouer, en misant sur une cible spécifiquement française. Le système de recommandations sera par ailleurs moins centré sur les algorithmes et avec donc de l'éditorialisation.

-----

Dévoilée en juin 2018, la plateforme vidéo en OTT entre France Télévisions, M6 et TF1 n'a toujours pas vu le jour. Suite à une autorisation de l'Autorité de la concurrence en août dernier, les trois groupes audiovisuels impliqués avaient annoncé que leur entreprise commune pouvait démarrer son activité.

Le lancement de l'offre commerciale de Salto était ainsi prévu pour ce premier trimestre 2020. Toutefois, d'après une information des Échos, il est désormais attendu un lancement commercial à la rentrée de septembre. Un pré-lancement pourrait avoir lieu avant l'été.

Le lancement de Disney+ en France le 24 mars prochain ne serait pas étranger à ce nouveau calendrier, afin d'éviter une confrontation directe et une médiatisation n'étant pas à l'avantage de la plateforme française.

Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui avait rendu un avis favorable pour la création du projet, Salto doit permettre de " valoriser la création française et européenne ", ainsi que " renforcer l'offre non linéaire des acteurs français historiques de la télévision gratuite. "

En plus de la production de contenus originaux, Salto permettra également de l'agrégation des chaînes. De quoi a priori jongler entre plusieurs niveaux de tarification. Une offre de base pour du direct et replay, et une offre plus étendue avec des séries, films et documentaires.

La question du prix sera un élément important pour lutter face à des géants américains et un choix pour Salto qui ne sera sans doute pas le plus évident pour tous.