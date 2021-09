Le Salvador achète pour 21 millions de dollars de Bitcoin avant sa légitimation

C'est ce mardi que le Bitcoin doit devenir une monnaie officielle du Salvador aux côtés du dollar américain dans un effort pour faciliter l'accès des Salvadoriens aux services bancaires et aux transferts internationaux.

La loi votée en juin prend effet en ce début de mois de septembre et, juste avant son entrée en vigueur, le pays a fait l'acquisition de 400 Bitcoins, ce qui, au cours du moment, représente près de 21 millions de dollars.

Le président Nayib Bukele, à l'origine de la manoeuvre, a indiqué dans un tweet que d'autres Bitcoins seraient achetés dans les heures qui viennent. Le cours de la monnaie virtuelle est en train d'augmenter et se situe désormais vers les 52 500 dollars.

Premier pays à faire une place à la cryptomonnaie, l'expérience du Salvador est suivie de près par les observateurs. Un récent sondage relevait que 70% de la population était réservée quant à cette décision et pas forcément enthousiaste à l'idée de s'en servir.

Le Bitcoin monnaie reconnue au Salvador

En attendant une éventuelle adoption massive, le gouvernement a dévoilé un portefeuille numérique baptisé Chivo et que les Salvadoriens peuvent activer sur présentation de leur carte d'identité et avec un coupon de 30 dollars de bienvenue.

Un fonds spécial de 150 millions de dollars a également été créé pour faciliter les conversions dollar / bitcoin, indique également CNBC. Tout va maintenant dépendre de l'évolution du cours de la monnaie virtuelle, connue pour sa très grande volatilité.

Après les records du début d'année et une période plus difficile au printemps, le cours du Bitcoin reprend des couleurs, réactivant les prévisions très optimistes d'une valeur qui pourrait atteindre 100 000 dollars, voire plus, à court terme.