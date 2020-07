Samsung 870 QVO : le SSD jusqu'à 8 To de stockage !

Aperçu indirectement début juin, le SSD Samsung 870 QVO est officiellement dévoilé et se caractérise par une capacité de stockage très imposante puisqu'il pourra aller jusqu'à 8 To !

Utilisant la technologie de stockage 4 bits par cellule QLC (Quad Level Cell), il peut ainsi rejoindre les grandes capacités des disques durs tout en offrant des vitesses de transfert importantes, de 560 Mo/s et 530 Mo/s en lecture et écriture séquentielles.

Samsung y exploite une technologie TurboWrite mettant à profit un cache SLC (Single Level Cell) variable de grande taille afin d'optimiser les échanges de données.

En lecture aléatoire, il se montre 13% plus véloce que le QVO 860 lancé fin 2018 et il n'oublie pas la partie logicielle avec les applis Samsung Data Migration et Samsung Magician pour transférer les données et assurer la maintenance / optimisation.

Pour la durée de vie, la garantie est de trois ans ou de 2880 TBW (Téraoctets écrits). Le SSD Samsung QVO 870 est proposé avec des capacités de 1 / 2 / 4 ou 8 To et la gamme est dès à présent disponible (pas encore pour toutes les variantes).