Samsung 980 Pro : le premier SSD NVMe PCIe 4.0 en approche

En parallèle de son SSD T7 Touch avec sécurisation par lecteur d'empreintes, Samsung avait livré les grandes lignes du SSD 980 Pro compatible pour la première fois avec l'interface PCIe 4.0 lors du salon CES 2020 de Las Vegas début janvier.

Peu de détails avait été livrés sur ses caractéristiques et rien n'avait été dit sur sa disponibilité. Il est pourtant enfin désormais listé sur le site de Samsung Singapour, augurant d'un lancement proche, à défaut d'en connaître encore les prix.

Credit : AnandTech

Ce SSD " grand public " au format M.2 est compatible NVMe et PCIe 4.0 lui permettant d'atteindre des vitesses de lecture séquentielle de 7000 Mo/s et de 5000 Mo/s en écriture séquentielle...sous réserve de disposer d'un PC gérant l'interface PCIe 4.0 (c'est le cas désormais des processeurs AMD Ryzen 3000 avec chipset X570, on l'attend toujours dans la famille Intel Core de 11ème génération).

La fiche technique visible au CES 2020 annonçait également des vitesses de lecture et écriture aléatoires de plus de 1 million de IOPS.

Samsung exploite un contrôleur SSD Elpis custom pour ses SSD 980 Pro avec 1 Go de RAM LPDDR4 pour le cache et de la mémoire V-NAND MLC 3 bits par cellule. Le passage au support de PCIe 4.0 devrait lui permettre de doubler les vitesses de transfert en lecture et écriture par rapport aux générations précédentes en PCIe 3.0.

Trois capacités sont prévues : 250 Go, 500 Go et 1 To mais les prix ne sont pas encore dévoilés.