Samsung abandonne déjà les mises à jour du Galaxy Fold 5G

Si vous aviez pioché dans votre PEL pour vous payer le très cher Galaxy Fold 5G ou que vous êtes encore en train de le payer à crédit, la nouvelle ne va certainement pas passer avec aisance : le terminal est déjà rendu obsolète par Samsung qui stoppe toute diffusion de mise à jour de sécurité sur l'appareil.

Sont également concernés par cet abandon de la marque les Galaxy J3 Pop, Galaxy A3, A5 et A7 de 2017. Si la situation est acceptable pour ces 4 appareils datant de 2017 (Samsung annonçait 3 générations de mises à jour sur sa gamme Galaxy), l'abandon du Galaxy Fold 5G sorti en 2019 est une réelle surprise.

Selon Android Police, qui a repéré le terminal haut de gamme dans la liste des smartphones abandonnés par Samsung, il se peut toutefois qu'il s'agisse là d'une erreur de la marque qui aurait référencé le mauvais produit.

Malheureusement le signal envoyé par Samsung ne va pas dans le meilleur des sens. En marge de cette liste, la marque a annoncé que le Galaxy A8 sorti en 2018 ne recevrait plus que des mises à jour trimestrielles au lieu de mensuelles tout comme les Galaxy A02 et M12 qui ne sont pas encore sortis ni même officiels. Le Galaxy A8s pour sa part est désormais référencé dans la catégorie "autres mises à jour régulières".

Samsung cherche ainsi à se désengager des processus de mise à jour complexes et couteux.. Au regard du suivi apporté par les grandes marques chinoises, Samsung perd là un argument de taille sur un marché de plus en plus chamboulé par la concurrence.