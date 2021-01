Après les écrans pliables, Samsung Display prépare les affichages enroulables et étirables

Les années 2019 et 2020 ont été marquées par les smartphones avec écran pliable dans le sens de la longueur ou de la largeur mais 2021 sera pour Samsung Display l'année des affichages enroulables et étirables.

Après les premières ébauches constitués de smartphones avec un écran incurvé mais fixe comme le Galaxy Round ou le LG Flex, Samsung et d'autres fabricants ont pu proposer depuis 2019 des appareils mobiles avec un affichage pouvant se replier sur lui-même.

Posé sur la face interne ou externe, il crée des produits 2-en-1, smartphone et tablette compacte, ou bien permettent de disposer d'un téléphone qui tient au creux de la main une fois replié, à l'heure des dalles mobiles toujours plus grandes.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Les Galaxy Z Fold, Z Flip chez Samsung, Huawei Mate X ou Motorola RAZR apportent ainsi de nouveaux form factors à un marché mobile habitué des années à un simple rectangle noir.

La prochaine étape sera tout aussi souple en offrant de nouvelles possibilités. Samsung Display a annoncé que 2021 serait l'année des affichages enroulables et étirables, ouvrant encore un peu plus les perspectives et la capacité d'innover.

LG Rollable enroulable

On en a déjà eu quelques aperçus chez les uns et les autres lors du CES 2021, comme par exemple le concept LG Rollable.

Prototype d'écran OLED Samsung enroulable

De son côté, Samsung Electronics devrait aussi étendre le marché des smartphones avec écran souple au marché de milieu de gamme en 2021, tout en intégrant un certain nombre de technologies, comme le VRR (Variable Refresh Rate) et des écrans moins énergivores, pour maintenir son leadership.

La technologie OLED sera plus présente dans les smartphones, et pas seulement dans les modèles premium et Samsung Display continuera de maintenir une petite activité de production d'écrans LCD mais désormais uniquement à la demande des clients et non plus en production standard.