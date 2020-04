Samsung abandonne la production d'écrans LCD en fin d'année

Samsung a annoncé, au fil d'un communiqué, mettre un terme à la production d'écrans LCD dans ses sites de production localisés en Corée du Sud et en Chine à partir de la fin de cette année.

La marque s'était déjà largement détournée de cette technologie l'année dernière en limitant sa production et en investissement massivement (plus de 10 milliards de dollars) dans la production d'écrans QLED jugé plus performants et plus rentable.

La firme va donc se concentrer désormais sur les technologies QLED et OLED. Samsung continuera à proposer malgré tout des écrans LCD mais uniquement pour ses partenaires et pour honorer les contrats en cours. Les usines de Samsung sortiront donc toujours des écrans LCD jusqu'en 2021 notamment pour les fabricants de smartphones comme Apple.

Samsung espère que cette bascule encouragera par ailleurs ses clients à s'orienter désormais vers les nouvelles technologies proposées par le groupe afin de l'aider un peu plus à investir et à développer de nouveaux écrans.