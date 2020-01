CES 2020 : Samsung Q950 QLED 8K, la TV connectée certifiée et sans bordures

La 8K est encore rare et chère mais l'arrivée de la certification officielle devrait accélérer les choses. En attendant, le salon CES 2020 de Las Vegas reste le meilleur endroit pour faire rêver et Samsung y dévoile sa nouvelle série de téléviseurs connectés Q950 avec dalle QLED 8K.

Celle-ci se caractérise par une dalle pratiquement sans bordures, au point d'arriver à une surface utilisée de 99%, grâce à un écran Infinity Screen renforçant l'impression d'immersion, d'autant plus que l'épaisseur de la dalle n'est que de 15 mm.

Ce fin rectangle au noir profond n'en offre pas moins une certification 8K de la 8KA et supporte la lecture native de contenus 8K avec le support du codec AV1 qui sera étendu à toutes les TV 8K de Samsung en 2020.

La série Samsung Q950 et son modèle phare Q950TS exploitent la dernière génération du Quantum Processor 8K qui profite toujours de l'intelligence artificielle pour proposer de l'upscaling avancé de contenus et générer une image 8K de qualité.

L'IA ne s'arrête pas là puisqu'elle peut ajuster l'image en fonction de la luminosité ambiante ou bien adapter son fonctionnement selon la bande passante disponible pour conserver un streaming fluide.

Elle est aussi au coeur des effets de son spatialisé de la technologie Object Tracking Sound+ ou d'adaptation du son (notamment de la voix) en fonction des bruits perturbateurs ambiants.

La série de téléviseurs Samsung Q950 tourne sous Tizen et utilise l'assistant numérique Bixby pour piloter l'interface à la voix et en langage naturel. Elle permettra de réaliser du multi-vieweing aussi bien que de faire un peu d'exercice avec Samsung Health on TV ou de réaliser du mirroring avec un smartphone en faisant simplement se toucher les deux appareils.

Reste à connaître le prix mais aussi la disponibilité de la nouvelle série de téléviseurs QLED 8K.