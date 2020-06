Samsung Access : optez pour le smartphone par abonnement et changez tous les 9 mois !

Samsung vient ainsi de lancer un nouveau service de smartphones par abonnements baptisé Access. L'idée est de séduire les utilisateurs fans de nouvelles technologies qui n'hésitent pas à changer de smartphone dès qu'une nouvelle version est disponible sur le marché, car oui, Access propose ce type de fonctionnalité.

Ainsi, l'utilisateur peut désormais accéder à la gamme Samsung Galaxy S20 à partir de 37$ par mois avec une durée d'engagement de 36 mois. Mais s'il souhaite changer de terminal, il peut le faire au bout de 9 mois seulement, à condition de renvoyer le smartphone initial et de se réengager à nouveau pour 36 mois en modulant sa mensualité en fonction du nouveau terminal choisi.

Samsung a lancé son offre avec les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra et on imagine que les prochains modèles à s'installer seront issus de la gamme Note 20.

Les utilisateurs qui ne sont pas intéressés par le changement pourront continuer à payer leur abonnement jusqu'à son terme, et conserver l'appareil à la fin. Samsung a également pensé aux plus pressés : il sera possible de changer de smartphone au bout de 3 mois seulement avec une pénalité de 100 dollars.

Access ne se limite pas à la fourniture de smartphones, mais intègre également d'autres services comme l'option Premium Care (qui propose jusqu'à 3 réparations de smartphones en cas de dégâts avec une assistance 24h/24 7j/7) ainsi qu'un abonnement à Microsoft 365 associé à 1To de stockage dans Drive.

Limitée aux USA dans un premier temps, l'offre Access devrait s'inviter plus largement en Europe dans les mois qui viennent.