Samsung : les ventes du Galaxy S20 en berne

Selon plusieurs études, il apparait désormais clair que la gamme Galaxy S20 n'a pas rencontré le succès attendu par Samsung et que les ventes se veulent moins bonnes que celles de la gamme S10 lancée l'année dernière.

En Corée du Sud, marché pourtant très attaché aux dispositifs de Samsung, les ventes se veulent particulièrement décevantes pour la marque.

Pendant le premier trimestre de l'année, Samsung n'aurait ainsi vendu que 3,5 millions de Galaxy S20+ 5G en Corée du Sud contre 5,2 millions de Galaxy S10 en son temps... Au total, on estime que la série S20 s'est écoulée à 8,2 millions de terminaux au premier trimestre dans le pays, contre 10,3 millions uniquement pour les Galaxy S10 et S10+ (le S10 5G et S10e+ étant exclus des chiffres).

Cette baisse d'intérêt du public s'explique par le peu de nouveautés apportées par la marque, un design trop proche de l'ancien modèle, mais surtout l'arrivée sur le marché d'alternatives de plus en plus séduisantes notamment chez Xiaomi ou même Apple. Le marché sud-Coréen se tourne ainsi un peu plus vers Apple et ses iPhone cette année : au premier trimestre, 19,5 millions d'iPhone 11 se sont écoulés dans le pays.

Globalement, Samsung reste premier sur le marché coréen avec 20% de parts de marché, suivi par Huawei avec 17%, Apple (14%) et Xiaomi avec 10%.