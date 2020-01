Samsung : Android 10 (One UI 2.0) arrive sur les Galaxy S9 et S9+ en France le mois prochain

Samsung a commencé le déploiement de son interface One UI 2.0 sous Android 10 sur ses Galaxy S9 et Galaxy S9+ en Europe. Malheureusement, pour la France, il faudra encore attendre un peu.

C'est une bonne nouvelle qui tourne finalement à la déception : Samsung a lancé le déploiement d'Android 10 via son interface One UI 2.0 en Europe ce début de semaine, et les utilisateurs de Galaxy S9 et Galaxy S9+, deux smartphones sortis il y a deux ans, espéraient ainsi pouvoir en profiter dans les jours qui viennent.

Ce sera le cas pour les utilisateurs de certains autres pays, mais pour la France, Samsung a confirmé devoir décaler le déploiement. Actuellement, les utilisateurs Allemands profitent déjà de la mise à jour, mais pour la France, il faudra donc patienter "le courant du mois de février" prochain, indique la marque.

Samsung a ainsi rencontré des problèmes dans le portage de One UI 2.0 sur les deux appareils, impliquant une modification de son calendrier. Android 10 est déjà disponible sur le Galaxy Note 9, qui partage une fiche technique très proche des S9, mais il semble qu'un bug de dernière minute a contraint le fabricant sud-coréen à revoir sa copie.

Si l'on salue l'effort de Samsung quant au portage d'Android 10 sur son ancien flagship, on regrette de voir la marque qui s'est longtemps présentée comme un modèle de suivi et de réactivité quant au déploiement des nouvelles versions d'Android se retrouver autant à la traine désormais.