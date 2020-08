Samsung pourrait prendre une participation dans ARM

Source : The Korea Times

Alors que des discussions sont engagées entre Softbank et Nvidia pour l'acquisition de ARM, Samsung pourrait entrer dans le jeu et prendre une participation minoritaire.

Le groupe nippon Softbank cherchant à céder des actifs, l'entreprise britannique ARM, à l'origine de l'architecture retrouvée dans tous les smartphones et de nombreux produits électroniques, pourrait être cédée à Nvidia, spécialiste des cartes graphiques mais disposant aussi d'une gamme de processeurs Tegra sous ARM.

Mais ce n'est pas la seule entreprise dont l'appétit s'aiguise à l'idée de mettre la main sur cette pépite stratégique. Le géant coréen Samsung serait lui aussi intéressé et envisagerait de faire une offre pour prendre une participation minoritaire dans la firme.

Cette participation pourrait aller de 3 à 5% et serait prise en charge dans un consortium d'entreprises et de fonds d'investissement. Le Korea Times note que la stratégie d'investissement est similaire à celle qui avait conduit Samsung à acquérir 3% d'ASML, fabricant d'équipements de lithographie, en 2012, permettant de garder un oeil sur l'évolution de l'entreprise et de réduire les coûts des droits de licence dûs pour l'utilisation de la propriété intellectuelle.

Selon les observateurs, Nvidia aura du mal à valider à lui seul une acquisition de ARM auprès des régulateurs des différentes zones géographiques et il est plus probable que la firme britannique soit contrôlée par un ensemble de sociétés.

Le montant de 41 milliards de dollars réclamé par Softbank pourrait aussi être un obstacle pour une acquisition par une entreprise seule, à moins d'avoir de très grandes réserves de cash comme Apple.