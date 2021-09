Samsung envisage des capteurs photo 576 megapixels d'ici 2025

Après les capteurs 108 megapixels et le nouveau module 200 megapixels, Samsung envisage la suite avec des capteurs photo qui pourront atteindre 576 megapixels d'ici quelques années.

Après une phase de temporisation qui a vu des progrès dans le domaine de la photo mobile en basse luminosité et dans les zooms sans perte grâce à des modules périscopiques, la course aux mégapixels a repris.

Les capteurs photo de certains smartphones dépassent largement les 50 megapixels puisque l'on trouve des modules 64 megapixels jusqu'en milieu de gamme tandis que certains modèles premium grimpent jusqu'à 108 megapixels...et bientôt 200 megapixels grâce au capteur Samsung Isocell HP1 annoncé il y a peu.

Pour pouvoir entrer malgré tout dans le châssis étroit des smartphones, il faut ruser en diminuant la taille des pixels du capteur (0,8 µm à 0,7 µm, voire 0,64 µm dans le nouveau capteur de Samsung), avec des conséquences sur la capture de lumière ambiante et le bruit généré.

Samsung Isocell HP1 de 200 megapixels

L'astuce pour compenser ces difficultés passe par le pixel binning qui permet de combiner plusieurs pixels pour en faire un virtuel plus grand, toujours dans le but d'éviter d'installer un énorme capteur photo sur les smartphones.

Il n'y a pour le moment pas de contraintes extrêmes à voir le nombre de megapixels continuer d'augmenter ces prochaines années et une diapositive tirée d'une présentation du géant coréen et repérée par Image Sensors World montre que Samsung envisage de proposer des capteurs de 576 megapixels d'ici 2025.

Source : Image Sensors World

De quoi conforter la rumeur de la préparation d'un capteur 600 megapixels chez Samsung que l'on avait pu croiser en décembre 2020 d'après une autre diapositive d'une présentation...qui en montrait aussi les limites d'utilisation sur un smartphone avec une épaisseur de 22 mm pour un capteur avec pixels de 0,8 µm (mais on a vu qu'il est déjà possible d'utiliser des pixels plus petits).

Aussi, ce capteur 576 megapixels pourrait être plutôt destiné aux besoins du secteur automobile, pour le vision computing des caméras des véhicules autonomes, ou dans des domaines pour les lesquels les capteurs doivent être compacts mais sans les contraintes extrêmes d'encombrement des smartphones, comme les drones ou des objets connectés.