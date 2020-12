Samsung prépare-t-il un capteur photo de 600 megapixels ?

La course aux megapixels s'était calmée ces dernières années pour privilégier l'optimisation d'autres éléments (photo de nuit, stabilisation, rendu, HDR...) mais elle tend à reprendre dans les smartphones.

Les modules de 48 et 64 megapixels ne sont pas rares jusque dans le milieu de gamme et des modules 108 megapixels ont fait leur apparition, notamment chez Xiaomi et Samsung.

La tendance va sans doute se poursuivre, d'autant plus que les nouveaux SoC mobiles sont en mesure de traiter des flux vidéo toujours plus importants pour les besoins de configuration multicapteur mais qui pourraient aussi servir les besoins de très gros capteurs.

Dans un slide diffusé par le leaker Ice Universe et correspondant à une présentation confidentielle de Samsung, il est question d'un capteur photo 600 megapixels dans sa gamme Isocell.

Si le leaker affirme que le groupe sud-coréen prépare un tel capteur, la présentation semble plutôt montrer les obstacles à l'existence d'un tel module actuellement.

22 mm d'épaisseur sur des smartphones épais de 7 à 8 mm

Dans cette projection, en utilisant les technologies actuelles, pendant qu'un module 108 megapixels avec des pixels de 0,8µm possède une empreinte de 1/1,3 pouce et nécessite 9,1 mm d'épaisseur, il faudrait un capteur bien plus volumineux, de 1/0,57 pouce et d'une épaisseur de 22 mm pour intégrer un capteur 600 megapixels avec des pixels de 0,8 µm.

Outre l'épaisseur substantielle (et l'on a tendance à râler dès que le capteur dépasse un peu trop de la coque) le capteur photo 600 megapixels occuperait 12% de la surface arrière d'un smartphone.

Un capteur de 600 megapixels est probablement au moins à l'étude chez Samsung pour répondre aux besoins futurs en photo mobile mais il faudra encore améliorer les techniques et miniaturiser les composants, tout en conservant les qualités de capture d'une quantité de lumière suffisante.

Samsung a déjà commencé à réduire la taille des pixels à 0,7 µm avec le module Isocell Slim GH1 de 44 megapixels, permettant de réduire la taille du capteur, mais il faut la compenser avec des techniques de fusion de pixels et d'illumination pour obtenir des résultats acceptables.