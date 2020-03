Samsung : certaines fonctions du Galaxy S20 s'invitent sur S10 et Note 10 avec OneUI 2.1

Certaines fonctionnalités jusqu'ici exclusives au Galaxy S20 ne le sont désormais plus ! Samsung vient de lancer le déploiement à plus large échelle de son interface propriétaire, OneUI 2.1 sur quelques smartphones.

Pour l'instant, seuls sont concernés les Galaxy S10 et Galaxy Note 10. Ces deux appareils plus anciens peuvent ainsi profiter des nouveautés apportées par Samsung au niveau de l'application photo. On peut ainsi exploiter l'outil "Single Take" qui propose de prendre automatiquement plusieurs photos et vidéo pendant 10 secondes et sélectionne ensuite à l'aide d'une IA, le meilleur cliché.

Le Galaxy S10 profite également enfin du mode nuit amélioré alors que le Note 10 reçoit pour sa part le mode Night Hyperlapse. La partie vidéo propose également désormais des réglages manuels "pro".

Les nouveautés se font également ressentir dans la gestion de la galerie photo avec la possibilité de regrouper automatiquement les clichés pris autour d'un même sujet. On peut également rogner automatiquement et rapidement n'importe quel cliché. Enfin, il est également possible d'accéder à la fonction de partage rapide Quick Share.