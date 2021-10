Samsung DRAM DDR5 en 14 nm EUV : les modules mémoire entrent en production

Après avoir teasé en fin d'année 2017, Samsung lance la production d'un premier module mémoire GDDR6 de 16 Gb, deux fois plus rapide que l'actuelle GDDR5.

Pour répondre aux contraintes de miniaturisation des smartphones, le groupe Samsung annonce la production en masse de la mémoire ePoP qui comprend dans un même module 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire flash eMMC.