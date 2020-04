Samsung développe un capteur photo de 600 millions de pixels

Samsung prépare actuellement ce qui se présente comme l'un des capteurs photo disposant du plus de pixels jamais créé avec 600 millions de pixels au compteur.

Samsung faisait un bond en avant significatif avec son Galaxy S20 Ultra en y intégrant un capteur photo de 108 millions de pixels. Mais la prochaine étape s'annonce encore plus impressionnante puisque la marque développe actuellement un capteur dont la définition dépasserait celle de l'oeil humain avec 600 millions de pixels.

Selon Yonkin Park, on estime aujourd'hui que nos yeux ont une perception équivalente à une définition de 500 megapixels. Il y a donc encore beaucoup de marge sur le secteur des capteurs photo puisque la plupart des DSLR se limitent encore à 40 Mp.

Samsung reste conscient que la qualité des images ne dépend pas uniquement du nombre de pixels. Plus la résolution augmente sur un capteur, plus la quantité de lumière associée à chaque capteur est réduite, et cela entraine une perte de qualité. Samsung va donc se baser sur la technologie Nanocell du capteur 108 Mpx du S20 Ultra pour son prochain capteur.

La technologie Nanocell permet de combiner jusqu'à 9 pixels adjacents pour capter plus de lumière. Un traitement numérique par une intelligence artificielle fait ensuite le reste du travail pour proposer des clichés d'une grande qualité. Samsung insiste sur la volonté d'aller au-delà de la perception de l'oeil humain avec son prochain capteur et qui serait capable de capturer des longueurs d'onde de lumière invisible pour l'homme, notamment les infrarouges et ultraviolets.

Miser sur les infrarouges et ultraviolets pourrait permettre à Samsung de proposer de nouveaux services. Le capteur ainsi développé pourrait alors intégrer des dispositifs d'imagerie médicale pour aider à repérer les cancers de la peau par exemple. Autre intérêt, équiper un drone de ce type de capteur pourrait également permettre aux exploitants agricoles de surveiller le développement des cultures grâce aux infrarouges et d'optimiser les exploitations.

Enfin, ce type de capteur pourrait également se montrer particulièrement efficace dans le domaine des véhicules autonomes... Aucune date de disponibilité n'a été confirmée pour l'instant et on ne sait pas encore si Samsung compte déjà embarquer ce type de capteur dans un quelconque smartphone.