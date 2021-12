Samsung dévoile le Galaxy S21FE par erreur

Nous en savions déjà énormément au sujet du Galaxy S21FE mais Samsung en ajoute une couche et fait fuiter un cliché officiel du smartphone sur une page de présentation de l'appareil.

C'est donc sur le site même de Samsung que le Galaxy S21FE est apparu l'espace de quelques heures avant que la page dédiée ne soit retirée.

Sans grande surprise, le Galaxy S21FE reprendra le design du S21 mais proposera quelques changements. Sans que l'on ne sache pourquoi, le menton de l'appareil s'annonce plus épais malgré un écran AMOLED de 6,4 pouces (120 Hz). Il embarquera un SoC Snapdragon 888 ou Exynos 2100 en fonction des marchés, sera doté de 8 Go de RAM, 128 à 256 Go de stockage, un triple appareil photo 12+12+8 MP à l'arrière et 32 MP à l'avant, ainsi qu'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 25W.

Le terminal devrait être commercialisé au début du mois de janvier prochain.