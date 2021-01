Samsung prépare des écrans OLED 90 Hz pour PC portables

Longtemps restés en 60 Hz, les smartphones connaissent depuis deux ans une augmentation du taux de rafraîchissement de l'écran : 90 Hz, 120 Hz ou même 144 Hz sont devenus standard sur les modèles haut de gamme et se diffusent jusque dans les segments inférieurs.

Cette tendance pourrait bien se diffuser aussi sur les ordinateurs portables, encore très majoritairement en 60 Hz. Samsung Display annonce en effet le lancement de la production d'écrans pour PC portables 14 pouces OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La firme indique que les transitions d'écran en OLED sont plus rapides qu'en LCD pour un même taux de rafraîchissement (du 90 Hz en OLED équivaut à du 120 Hz en LCD) et que l'on devrait donc s'attendre à découvrir bientôt des PC portables avec des interfaces plus fuides et une expérience de visionnage et de jeu plus immersive et intense.

Avec cette mise en production, les PC portables OLED 90 Hz de différentes marques vont sans doute arriver assez vite sur le marché. A voir si Samsung diffusera aussi la technologie Under Display Camera (UDC) exploitable sur des affichages OLED.