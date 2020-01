Samsung : des écrans QLED sans aucune bordure au CES 2020

Samsung avait déjà quelque peu révolutionné le secteur du téléviseur il y a quelques années en développant la technologie Q-LED, une alternative bien moins couteuse à la technologie OLED et qui offre ses propres avantages. La marque semble bien décidée à miser toujours plus sur cette technologie et en est déjà à plusieurs générations d'écrans de ce type, mais cette année la marque aurait un nouvel argument à faire valoir : l'absence totale de bordure.

Les écrans de dernière génération affichent déjà une quasi-absence de cadre avec seulement 1 mm de cadre métallique pour 3 mm de bordure noire entourant l'écran. Sur des dimensions de plus de 55 pouces, la bordure est ainsi déjà quasi inexistante et très peu visible. Mais selon The Elec, Samsung prévoit bien des écrans sans aucune bordure et même sans doute sans aucun cerclage.

Par ailleurs, ces nouveaux écrans afficheraient une finesse encore jamais vue grâce à un procédé de fabrication impliquant le collage de la dalle au châssis. Plusieurs modèles devraient être présentés à partir de 65 pouces et au-delà.

Samsung aurait prévu de faire de ces nouveaux écrans une gamme à part dans son catalogue avec les références Q900T déclinées en 4K et 8K.