Samsung Exynos 2200 : 17% de performances GPU en plus mais seulement 5% en CPU

Le SoC Exynos 2200 des smartphones Galaxy S22 profite d'un CPU avec coeurs ARMv9 gravés en 4 nm et d'une partie graphique signée AMD. Comment se comporte-t-il face à l'Exynos 2100 ?

Il y a eu de grands espoirs autour du SoC Exynos 2200 équipant la nouvelle génération de smartphones de référence Galaxy S22 de Samsung. D'un côté, la partie CPU profite de coeurs ARMv9 avec gravure en 4 nm, de l'autre, la partie GPU abandonne les ARM Mali pour une solution spécifique mRDNA 2 fournie par AMD et baptisée Xclipse 920.

Cette configuration doit en principe faire oublier le décalage entre solutions Snapdragon et Exynos observé avec les différentes variantes des smartphones de Samsung et donner plus d'attrait aux solutions Exynos.

La firme coréenne n'a pas donné énormément de détails sur la configuration de son SoC Exynos 2200. On connaît désormais les cadences CPU (via ComputerBase) : 2,8 GHz pour le coeur ARM Cortex-X2, 2,5 GHz pour les trois coeurs ARM Cortex-A710 et 1,8 GHz pour les quatre coeurs ARM Cortex-A510.

Le puissant coeur X2 serait donc cadencé un peu en-dessous de celui du Snapdragon 8 Gen 1 (2,995 GHz), les autres valeurs étant similaires. La fréquence du GPU reste inconnue mais dépasserait le GHz, contre 818 MHz pour l'Adreno 730 chez Qualcomm.

Avec cette configuration, quelles sont les performances attendues ? Sur Twitter, @TechAltar évoque les marges de progression suivantes, comparées à l'Exynos 2100 :

CPU : +5%

GPU : +17%

NPU : +115%

Si elles ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre, les informations concernant leur obtention n'étant pas précisées, elles interrogent tout de même et semblent confirmer que le SoC offre des améliorations modérées malgré le passage au 4 nm, à une nouvelle architecture ARMv9 et à un nouveau type de GPU qui certes devraient pouvoir assurer des fonctions avancées comme le ray tracing et le VRS (Variable Rate Shading).

La partie intelligence artificielle semble avoir connu une belle progression mais là encore il est difficile de connaître les tenants et aboutissants de ce résultat. Il va donc falloir attendre les premiers tests et comparatifs.