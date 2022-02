Galaxy S22 et S22+ : les smartphones de Samsung jouent la continuité

Samsung renouvelle sa gamme de smartphones emblématiques avec la série Galaxy S22 dont les modèles standard et Plus veulent apporter une expérience consistante et toujours une grande polyvalence.

Dans la nouvelle série Galaxy S22, les variantes standard et plus reprennent le design de la gamme Galaxy S21 avec l'affichage AMOLED plan et le bloc photo fusionné avec la tranche.

On est donc ici en terrain connu et c'est la fiche technique qui évolue pour être au goût du jour. L'affichage des deux smartphones Galaxy S22 et S22+ offre les mêmes caractéristiques avec une dalle Dynamic AMOLED plane FHD+ et un rafraîchissement d'écran dynamique 120 Hz, ainsi qu'un échantillonnage tactile 240 Hz et une protection Gorilla Victus+ de Corning.

La seule différence portera sur la diagonale, de 6,1 pouces pour le Galaxy S22 ou de 6,6 pouces pour le Galaxy S22+, avec toujours le lecteur d'empreintes sous l'écran et un poinçon centré en façade pour le capteur photo avant de 10 megapixels.

Samsung Galaxy S22

Les deux modèles restent très fins avec seulement 7,6 mm d'épaisseur mais marquent leur différence par leur poids : 168 g pour le premier et 196 g pour le second.

La nouveauté des Galaxy S22 vient de leur SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm et qui hérite de coeurs CPU ARMv9 et d'une partie graphique signée AMD. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure il se confronte au Snapdragon 8 Gen 1 proposé dans d'autres zones géographiques.

Le SoC est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Côté batterie, on trouvera une capacité de 3700 mAh sur le Galaxy S22 avec charge filaire 25W et charge sans fil 15W (et sans fil inversée).

Samsung Galaxy S22+

Pour le Galaxy S22+, la batterie de 4500 mAh pourra profiter d'une charge filaire jusqu'à 45W (avec un adaptateur adéquat en option) et sans fil de 15W.

Le bloc photo des deux variantes est le même avec trois capteurs :

Grand angle 50 megapixels f/1,8 avec OIS

Ultra grand angle 12 megapixels f/2,2 avec angle de vision 120 degrés

Téléobjectif 10 megapixels f/2,4 avec OIS assurant un zoom sans perte x3

La série Galaxy S22 tourne sous Android 12 avec la surcouche One UI 4.1 et assure une compatibilité WiFi 6 / 6E, Bluetooth 5.2 et 5G. On notera que la coque offre toujours une étanchéité certifiée IP68.

Les Galaxy S22 et S22+ seront disponibles à partir du 11 mars 2022 aux tarifs suivants :

Galaxy S22

8 + 128 Go : 859 €

8 + 256 Go : 909 €

Galaxy S22+

8 + 128 Go : 1059 €

8 + 256 Go : 1109 €

Ils peuvent être précommandés dès à présent sur le site officiel de Samsung avec en cadeau les écouteurs sans fil TWS Galaxy Buds Pro et, éventuellement, la possibilité de reprise d'un ancien smartphone.