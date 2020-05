Samsung Exynos 880 : le processeur mobile avec 5G pour smartphones en milieu de gamme

Si l'année 2019 a été marquée par les premiers smartphones 5G haut de gamme, l'heure est maintenant à apporter la 5G en milieu de gamme. Les concepteurs de puces multiplient donc les annonces de processeurs mobiles avec 5G intégrée qui permettront la création d'appareils mobiles plus abordables.

Le groupe Samsung officialise son SoC Exynos 880, que l'on avait déjà croisé il y a peu dans des benchmarks, à l'occasion du lancement du Vivo Y70S. Gravé en 8 nm, on retrouve comme attendu une configuration octocore avec 2 coeurs puissants ARM Cortex-A77 à 2 GHz et 6 coeurs ARM Cortex-A55 à 1,8 GHz, ainsi qu'un GPU ARM Mali-G76 MP5 et un NPU pour les traitements d'intelligence artificielle.

Le modem 5G intégré fonctionne en bande sub-6 GHz et assurera des débits descendants de 2,55 Gbps et montants de 1,28 Gbps, ces valeurs pouvant être augmentées en agrégeant les bandes 5G et 4G, jusqu'à atteindre 3,55 Gbps en débit descendant.

Le processeur mobile est aussi capable de gérer un capteur photo principal de 64 megapixels dans des configurations à triple module et de l'enregistrement vidéo 4K 30 fps en utilisant les derniers codecs. Il supporte de la RAM LPDDR4x et restera limité à du stockage UFS 2.1, ainsi que du WiFi 5 du côté des connectivités sans fil.

Outre certains smartphones de Vivo, le SoC Exynos 880 devrait logiquement trouver place à bord de futurs smartphones Galaxy A de Samsung.