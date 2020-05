Exynos 880 / 850 : Samsung multiplie les processeurs mobiles

Pour ses smartphones Galaxy S20, le groupe Samsung propose en Europe le SoC haut de gamme Exynos 990 apportant une compatibilité 5G, qu'il pourrait compléter par un Exynos 992 légèrement optimisé pour un futur Galaxy Note 20.

Il a également dévoilé un SoC Exynos 980, également avec 5G, en fin d'année 2019 et présent dans certains smartphones d'autres marques comme Vivo. Et puisque la division semiconducteurs de Samsung chercherait des débouchés pour ses processeurs mobiles en dehors des smartphones sous sa propre marque, d'autres SoC mobiles font leur apparition, cette fois en milieu de gamme.

Un SoC Exynos 880 a ainsi été testé sur Geekbench à bord d'un smartphone Vivo Y70s 5G. Constituant sans doute une variante allégée de l'Exynos 980, il comporte comme lui 8 coeurs répartis en 2 coeurs ARM Cortex-A77 et 6 coeurs ARM Cortex-A55 aux cadences plus basses, ainsi qu'une partie GPU ARM Mali-G76.

Offrant lui aussi une compatibilité 5G intégrée, ses résultats en benchmark le situent aux environs du SoC Snapdragon 765G de Qualcomm.

Il est aussi question d'un SoC Exynos 850, cette fois repéré dans le futur Samsung Galaxy A21s et également avec modem 5G intégré. Ces deux SoC Exynos 880 et 850 doivent encore être officialisés et témoignent de la volonté de Samsung de constituer une gamme complète de processeurs mobiles pouvant intéresser de nombreux fabricants.