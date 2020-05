Samsung fait une pause dans la réalité virtuelle

Samsung ne croit plus en la réalité virtuelle : le groupe vient de sonner l'arrêt de son service XR.

À compter du 30 septembre prochain, le service XR de Samsung fermera définitivement ses portes ! Le groupe ne croit ainsi plus vraiment dans le succès de sa plateforme, ni même plus globalement de la réalité virtuelle.

À compter du 30 juin prochain, l'application VR Viveo sera également retirée des marchés applicatifs de Microsoft ainsi que celui d'Oculus. On se souvient que la marque avait déjà abandonné le support de son casque Gear VR avec son Galaxy Note 10 et modèles suivants, preuve que la technologie n'est plus porteuse.

Finalement, la réalité virtuelle n'aura jamais vraiment décollé chez Samsung (ni chez une grande partie de la concurrence), de par des limites techniques et un marché trop précoce. En outre, les initiatives low-cost ont très certainement entamé la crédibilité des expériences de réalité virtuelle plus qu'elles ne les ont portés. Par ailleurs le prix des casques haut de gamme rebute toujours des utilisateurs qui peinent également à trouver des contenus à la hauteur de l'investissement.