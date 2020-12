Le Samsung Galaxy A51 en promotion, mais aussi les meilleures offres du jour (Samsung Odyssey, ...)

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy A51 qui propose un grand affichage 6,5 pouces FHD+ Super AMOLED avec poinçon pour le capteur photo avant de 32 mégapixels et un quadruple capteur photo arrière comprenant un module principal de 48 mégapixels et des modules 12 (ultra grand angle)+ 5 (macro)+ 5 mégapixels (bokeh).

Ce Samsung exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD jusqu'à 1024 Go. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 15 Watts.

Le Samsung Galaxy A51 est actuellement à 252 € au lieu de 379 € chez Cdiscount !



Ci-dessous notre sélection des meilleures offres de la journée :

