Le Samsung Galaxy A41 à prix réduit, mais aussi les AirPods Pro, le Roborock S5 Max, iPhone 12 ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung A41 qui propose un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition Full HD+ de 2 400 pixels x 1 080 pixels. Il exploite un SoC MediaTek MT6768 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible jusqu'à 512 Go avec une carte micro SD.

Au niveau de la photo, le A41 propose un triple module qui est composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d'un objectif ultra grand-angle 8 mégapixels, d'un mode portrait de 5 mégapixels. Sa batterie est de 3 500 mAh et il est compatible avec la charge rapide.

Le smartphone Samsung Galaxy A41 est actuellement proposé à 299 € chez Boulanger avec une enceinte JBL Go 2 en cadeau.



Mais ce n'est pas la seule belle promotion de la journée :

