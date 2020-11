Les smartphones OnePlus 8, Poco X3 et Poco F2 Pro en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8, avec son écran 6,55 pouces et une définition 2400 x 1080 pixels, il offre une qualité d'image sans précédent. Le smartphone exploite un processeur Qualcomm® Snapdragon™865 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Derrière le One Plus 8, vous retrouverez un capteur photo principal de 48 Mpx couplés à un objectif macro de 2 Mpx et un objectif ultra grand angle de 16 Mpx pour des photos haute qualité dans toutes les situations. Le smartphone peut également enregistrer des vidéos 4k à 60 FPS sans problème pour votre plus grand bonheur. Côté batterie, on retrouve une capacité de 4300 mAh et un système de recharge rapide Warp Charge 30T.

Vous profiterez du smartphone OnePlus 8 à 499 € au lieu de 649 € avec les écouteurs OnePlus en cadeau grâce au coupon unique BF2020 directement sur le site officiel de OnePlus.



Mais aussi le Xiaomi Poco F2 Pro avec une dalle AMOLED d'une diagonale de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et le processeur Qualcomm Snapdragon 865, compatible 5G. On retrouve 6 Go de mémoire RAM couplée à 128 Go de mémoire de stockage interne pour une utilisation fluide en toute circonstance.

Coté photo, on retrouve un objectif principal de 64 Mpx, le smartphone est compatible charge rapide avec une batterie d'une capacité de 4 700 mAh.

Le smartphone Poco F2 Pro est 399 € seulement au lieu de 599 € chez Amazon !



Enfin, le smartphone Poco X3 qui dispose d'un grand affichage de 6,67 pouces FHD+ avec un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120Hz pour des animations parfaitement fluides. Il embarque le SoC Snapdragon 732G (8 coeurs à 2,3 GHz) avec 6 Go de RAM et est disponible en version 64 ou 128 Go de stockage.

L'arrière de l'appareil intègre un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle, un module macro et enfin un module de capture des données de profondeur. La batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W vous assurera une autonomie de 10 heures d'utilisation intensive ou 2 jours d'utilisation normale.

Vous pourrez trouver le smartphone Poco x3 affiché à 199 € au lieu de 229 € sur le site e-commerçant Amazon !

