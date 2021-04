Profitez du Samsung Galaxy A42, de l'iPhone SE et du bracelet Realme band en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy A42 qui propose un affichage 6,6 pouces Super AMOLED avec une définition de 1600 pixels x 720 pixels et une fréquence d'affichage de 60 Hz. Il exploite un SoC Snapdragon 750G avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, on trouve quadruple capteur photo avec un capteur principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. En termes de batterie, il est équipé d'une batterie Li-Po de 5000 mAh compatible à la charge rapide.

Rakuten propose le smartphone Samsung Galaxy A42 à 276 € seulement au lieu de 379 € !



Vous trouverez également l'iPhone SE avec un design aclassique, un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

Vous pourrez profiter de l'iPhone SE 2020 64 Go à 449 € au lieu de 489 € chez Rakuten !



Enfin, le bracelet connecté Realme Band propose un écran de 0,96 pouce avec un bouton tactile qui permet à l'affichage d'être intuitif et simple à utiliser. Le bracelet connecté Realme Band intègre 9 modes sportifs, dont la marche, la course, le yoga, etc. Ce bracelet est protégé contre la saleté, la poussière, le sable, et même contre quelques gouttes d'eau grâce son indice de protection IP68.

De plus, il est équipé d'un capteur de fréquence cardiaque optique PPG de haute précision qui mesure votre fréquence cardiaque toutes les 5 minutes. Vous pourrez également analyser intelligemment la qualité du sommeil pour en savoir plus sur votre rythme de sommeil. Enfin, le Realme band propose une batterie de 90 mAh permettant environ 10 jours d'autonomie, suite à cela, vous pourrez le charger en le branchant directement dans un port USB, sans avoir besoin de câble supplémentaire.

Cdiscount propose en ce moment le bracelet connecté Realme Band à 11 € seulement au lieu de 24 € !





