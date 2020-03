Le nouveau Samsung Galaxy A51 à seulement 299 € chez Fnac au lieu de 379 €

Disponible depuis quelques semaines à peine au niveau mondial, le nouveau smartphone Samsung Galaxy A51 propose pour rappel un affichage 6,5 pouces FHD+ avec trou centré au sommet de l'écran pour loger le capteur photo avant de 32 megapixels et exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

Il possède une batterie de 4000 mAh avec charge 15 Watts. Au niveau photographie, il est clairement bien dôté avec un système de 4 capteurs photo reunis dans un rectangle avec un module principal de 48 megapixels, un ultra grand angle (123 degrés) de 12 megapixels, un module de mesure de la profondeur de champ de 5 megapixels et enfin un autre module 5 megapixels pour la macrophotographie.

Il fonctionne sous Android 10 avec surcouche One UI 2.0.

La bonne affaire du jour concerne donc le revendeur la Fnac qui propose le Samsung Galaxy A51 à seulement 299 € au lieu de 379 € en coloris noir ou blanc avec la livraison gratuite en quelques jours y compris en cette période de confinement.

A noter que pour cet achat, vous pourrez également profiter de 4 mois gratuits d'abonnement à l'offre musicale Deezer Premium puis 9,99€ par mois ensuite, offre sans engagement.