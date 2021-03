Galaxy A52, A52 5G et A72 de Samsung sont officialisés

Avec en vedette le Galaxy A52 5G et son écran 120 Hz, Samsung renouvelle son milieu de gamme. Trois smartphones certifiés IP67 et avec quadruple capteur photo à l'arrière.

Après les fuites, c'est l'heure de l'officialisation pour les nouveaux smartphones Galaxy A52, A52 5G et A72 de Samsung qui renouvelle ainsi son milieu de gamme. Sous la marque Galaxy, le credo du fabricant sud-coréen est toujours de proposer des nouveautés à prix voulu accessible. En l'occurrence, entre 379 € et 479 €.

Tous ces nouveaux smartphones sont certifiés IP67 pour leur résistance à l'eau et à la poussière. Pour rappel, ils sont ainsi capables d'endurer une immersion à jusqu'à 1 mètre de profondeur dans de l'eau douce pendant une durée de 30 minutes.



Comme le nom de modèle le laisse supposer, la compatibilité 5G n'est d'actualité qu'avec le Galaxy A52 5G qui profite d'un SoC Snapdragon 750, alors que c'est un Snapdragon 720 pour les Galaxy A52 et A72. Tous les trois ont droit à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ils affichent sur un écran FHD+ Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces et 6,7 pouces pour le Galaxy A72. C'est toutefois le Galaxy A52 5G qui se distingue avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et non pas de 90 Hz, ce qui constitue une première pour cette gamme Galaxy A.



À l'avant, c'est un capteur photo de 32 mégapixels, tandis que c'est un quadruple capteur photo à l'arrière avec module principal de 64 mégapixels et stabilisation optique de l'image, ultra grand angle de 12 mégapixels, macro de 5 mégapixels. Au lieu d'un capteur de profondeur de 5 mégapixels, le Galaxy A72 dispose d'un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x.

Compatible avec la recharge rapide 25 W, la batterie est de 4500 mAh dans les Galaxy A52 et A52 5G, alors que c'est une capacité de 5000 mAh pour le Galaxy A72.

Les trois modèles sont commercialisés à partir d'aujourd'hui. Le Galaxy A52 est à 379 € et le Galaxy A72 à 479 €. Le Galaxy A52 5G qui semble disposer de davantage d'atouts est à 449 €, et donc moins cher que le Galaxy A72. Jusqu'au 7 avril, Samsung offre une paire de Galaxy Buds+.